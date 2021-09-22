Зеленський вважає замах на Шефіра «реакцією на реальні зміни в державі»

Президент України Володимир Зеленський певен, що замах на його першого помічника та близького друга Сергія Шефіра є “реакцією на реальні зміни в державі”.

Про це він заявив у коментарі державному каналу “Дом”.

Зокрема, президент порадив проаналізувати риторику деяких українських та російських ЗМІ, а також депутатського корпусу, щоб зрозуміти, у яких моментах вона збігається. Зеленський певен, що такий аналіз допоможе журналістам, суспільству й правоохоронцям. При цьому він наголосив, що наразі ні на кого не натякає.

За словами президента, він побачив реакцію ЗМІ та політиків, яка йому здалася “відпрацьованою”.

Також він пов’язує замах на Шефіра зі змінами в країні.

“З 2014 року таких кроків щодо оточення президента не було. Тобто, це говорить про реакцію на реальні зміни в державі, те, що ми хочемо робити й навіть те, що ще не вдалося. Тобто цей напрямок – він був обраний правильно”, – зазначив Зеленський.

За його словами, до нападу на Шефіра, ймовірно, можуть бути причетні групи, які раніше контролювали процеси в Україні.

“Це говорить про те, що якщо раніше все контролювалося різними групами, то сьогодні з рук це йде. Тому я вважаю це однією з імовірних версій того, що відбулося”, – додав президент.

Замах на Сергія Шефіра

Сьогодні, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники, що в Києво-Святошинському районі, обстріляли машину першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

В автомобіль потрапило понад 10 куль. Водій отримав поранення.

В Офісі президента вважають обстріл автомобіля Шефіра нічим іншим, ніж замахом на вбивство. Як повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, в ОПУ замах на Шефіра пов’язують із деякими олігархічними та кримінальними угрупованнями, але не конкретизував.

За фактом обстрілу автомобіля першого помічника президента Сергія Шефіра відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб.

Президент України Володимир Зеленський зреагував на обстріл автівки свого першого помічника, заявивши, що “відповідь буде сильною”.

Згодом сам Сергій Шефір прокоментував інцидент, заявивши, що не розуміє причин. На його думку, замах було скоєно з метою залякування найвищого ешелону влади.

Він також пояснив, що їздив службовим неброньованим авто студії “Квартал”, інколи сам керував автівкою, охорони у нього не було, але тепер “примусять узяти”.

Міністр МВС Денис Монастирський уточнив, що водія Шефіра вже прооперували, наразі його життю нічого не загрожує. Він також наголосив, що метою цього злочину було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України.

Народний депутат фракції “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко заявив, що останнім часом очільник Офісу президента Андрій Єрмак “відтіснив” першого помічника президента Сергія Шефіра.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що причетні до замаху на життя Шефіра відповідатимуть за законом.

Що відомо про Сергія Шефіра?

Сергій Шефір – перший помічник президента, колишній сценарист і продюсер, співзасновник “Студії Квартал-95”. Авторський стаж у Шефіра понад 15 років. Він разом з Борисом Шефіром писав для різних команд КВН.

Сергій Шефір та його брат Борис продюсували також дві частини знаменитого серіалу “Слуга народу” з Зеленським у головній ролі.

Під час президентської кампанії вони перерахували до виборчого фонду Зеленського по 1,5 млн грн, а їхні дружини – по 1 млн грн.

Сергій Шефір був одним з лідерів виборчого штабу Зеленського.

У травні 2019 року президент Володимир Зеленський призначив свого бізнес-партнера і співзасновника студії “Квартал 95” Сергія Шефіра своїм першим помічником.

За час роботи в Офісі президента Шефір часто опинявся у центрі уваги. Раніше повідомлялося, що помічник президента їздить у справах “Кварталу 95” до олігарха Ігоря Коломойського.

Дружина Шефіра – Лариса навесні 2020 року оформила право власності на елітну квартиру в Києві та ділянку на березі Дніпра у селі Лебедівка Вишгородського району.

Водночас президент запевняв, що голова його Офісу Андрій Єрмак і перший помічник Сергій Шефір не формують кадрову політику в країні.