До складу Ради нацбезпеки і оборони ввійшов міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Олексій Любченко.

Про це на брифінгу за результатами засідання заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, Любченко увійшов до складу РНБО сьогодні. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

“До речі, хотів би сказати, що сьогодні президент України указом ввів першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки пана Любченка до складу РНБО. Він відсьогодні є членом Ради нацбезпеки і оборони України.

Нагадаємо, що 20 травня Верховна Рада України на засіданні призначила Олексія Любченка першим віцепрем’єр-міністром України – міністром економіки України. За кандидатуру Любченка проголосували 293 народних обранців. Детальніше про те, що відомо про Любченка – у матеріалі.