Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про нові санкції проти Росії. У списку опинилися люди, причетні до проведення “виборів” в окупованому Криму, а також представники судів та силових органів.

Про це повідомили в Офісі президента.

Зазначається, що Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 15 жовтня 2021 року про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) проти низки росіян.

До переліку осіб, що потрапили під санкції, опинилися представники судової системи, причетні до незаконного переслідування кримських татар:

Олексій Козирєв – член “Судової колегії у кримінальних справах Верховного суду Республіки Крим”;

Анастасія Супряга – “старший прокурор відділу державних звинувачень прокуратури Республіки Крим”;

Ірина Кагітіна – “суддя Київського районного суду” Сімферополя;

Олексій Тихопой – “суддя Київського районного суду” Сімферополя;

Андрій Гіба – начальник слідчого відділу УФСБ Росії у Криму та Севастополі;

Роман Сапрунов – суддя Північно-Кавказького окружного військового суду у Ростові-на-Дону.

Крім того, Україна ввела санкції проти СІЗО №1 Управління ФСВП Росії у Криму та Севастополі, а також ще шість юридичних осіб, які зареєстровані в Криму, Росії та Білорусі.

У списку осіб, що потрапили під санкції, зазначено також 120 осіб, причетних до проведення російських виборів в окупованому Криму.

Введені санкції передбачають:

блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

обмеження торговельних операцій (повне припинення);

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України;

заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України “Про санкції”

Наголошується, що термін дії санкцій становить три роки.

Нагадаємо, раніше Держдепартамент США, Європейський Союз і Велика Британія заявили, що не визнають виборів до Думи через низку порушень і голосування на тимчасово окупованих територіях.

Президент України Володимир Зеленський назвав ці вибори незаконними та заявив, що не має підстав для засудження жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей, які збираються проголосувати на виборах до Державної Думи Росії.

Слідчі СБУ та прокуратура розпочали кримінальні провадження через незаконне проведення виборів у Держдуму РФ, які відбулися на території тимчасово окупованого Криму.

Грузія відмовилась визнавати результати виборів. Таке ж рішення прийняла Туреччина.