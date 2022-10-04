Про це йдеться в указі президента України № 679/2022.
В указі мовиться, що контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покладається на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.
Щодо ухваленого рішення РНБО, то воно складається з п’яти пунктів, серед яких перший – неможливість проведення перемовин з президентом РФ Володимиром Путіним.
Другий пункт рішення РНБО – схвалити текст Спільного звернення Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України до Організації Північноатлантичного договору.
Третім пунктом є заклик до уряду з проханням підготувати пропозиції щодо багаторівневої системи гарантування безпеки на основі багатосторонніх і двосторонніх угод України, які спрямовані на доведення оборонного потенціалу України до рівня, що забезпечуватиме гарантовану відсіч збройній агресії Російської Федерації, посилення військової підтримки України з нарощування її оборонних спроможностей, сприяння розвитку оборонно-промислового комплексу і суттєвого збільшення масштабу та обсягів індивідуальної і колективної підготовки українських військовослужбовців.
Четвертий пункт гласить, що в умовах ескалації з боку Російської Федерації Кабінет Міністрів України повинен забезпечити посилення обороноздатності України шляхом збільшення постачання військово-технічної допомоги Україні.
Останній, п’ятий пункт рішення РНБО – це рекомендувати Верховній Раді України з метою підвищення стійкості держави прискорити прийняття відповідних законопроєктів щодо належного санкційного та іншого реагування на ескалацію з боку Російської Федерації.
- Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення щодо запровадження нових пакетів санкцій проти понад 3600 фізичних та юридичних осіб, серед яких діти й родичі Володимира Путіна та його близького оточення.
- За підсумками засідання РНБО президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.