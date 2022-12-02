Президент Україн Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Відповідний указ № 820/2022 опубліковано на сайті президента України.

В указі мовиться, що слідкувати за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України буде секретар РНБО. На даний час цю посаду обіймає Олексій Данілов.

Указ набирає чинності з моменту його опублікування.

Додамо, що рішення РНБО щодо діяльності УПЦ МП в Україні в умовах військової агресії Російської Федерації проти України передбачає:

1. Кабінет міністрів повинен:

Протягом двох місяців внести на розгляд Верховної Ради України законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій відповідно до норм міжнародного права у сфері свободи совісті та зобов’язань України у зв’язку зі вступом до Ради Європи;

Невідкладно розв’язати питання віднесення Державної служби України з етнополітики та свободи совісті до центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України;

Розв’язати питання функціонального підпорядкування Державній службі України з етнополітики та свободи совісті структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, до повноважень яких належать питання реалізації права на свободу совісті і віросповідання, діяльності релігійних організацій;

Протягом двох місяців забезпечити перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

2. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті повинна забезпечити у двомісячний строк відповідно до Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом, за необхідності вжити передбачених законом заходів.

3. Служба безпеки України разом з Національною поліцією України та іншими державними органами, до компетенції яких відносяться питання у сфері забезпечення національної безпеки, повинна активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі України.

4. Підтримати внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

5. Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до фізичних осіб згідно з додатком.

6. Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України повинен забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених пунктом 5 цього рішення.