Про це свідчать відповідні укази № 378/2021 та № 379/2021, опубліковані на сайті Офісу президента.
У додатках до них ідеться, що санкції вводяться щодо низки фізичних осіб, а саме: Андрія Деркача, Антона Сімоненка, Петра Журавля, Андрія Теліженка, Дмитра Ковальчука, Костянтина Килимника та Дениса Пушиліна.
До них буде застосовано низку персональних економічних та інших обмежувальних заходів. Санкції передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій. До того ж зазначені особи не зможуть виводити капітали за межі нашої країни.
Також санкції торкнулися і деяких компаній, пов’язаних із засобами масової інформації. Зокрема, це товариства з обмеженою відповідальністю “Ера-Медіа”, “Інформаційне агентство “Онлі Ньюз”, “Скептик” та інші. Обмеження передбачають блокування російських сайтів, як-от: vedomosti.ru та mk.ru.
Крім цього, президент доручив Міністерству закордонних справ України повідомити компетентні органи ЄС і США та інші країни про застосування санкцій і поставити перед ними питання про введення аналогічних обмежувальних заходів.
Варто зазначити, що напередодні РНБО схвалила санкції щодо народного депутата Андрія Деркача (який уже перебуває під санкціями США через сприяння російському втручанню в американські вибори президента). Проте відповідний указ поки не оприлюднено на сайті президента.
- Напередодні Рада національної безпеки і оборони (РНБО) також вирішила запровадити персональні санкції проти суддів, російських військових і розвідників через переслідування українських громадян у тимчасово окупованому Криму.
- У липні Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти так званих представництв незаконних збройних формувань РФ.
- Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 18 червня 2021 року “Про введення санкцій”. У списку опинилося двоє росіян, які заснували банк в окупованому Криму. Крім того, Зеленський продовжив санкції проти російських телеканалів, заводів та авіакомпаній, а також проти ЗМІ, підприємств і батальйонів бойовиків “Л/ДНР”.
- У червні в одному з інтерв’ю Володимир Зеленський заявляв, що прагне здійснити зміни в країні та використовує для цього всі свої можливості, зокрема рішення Ради національної безпеки і оборони. Глава держави назвав РНБО “одним із видів своєї зброї”.