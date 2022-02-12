Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті ОП.
Як відомо, Рада нацбезпеки та оборони під час засідання 11 лютого ухвалила рішення щодо застосування санкцій проти компаній ТОВ “Наша Прага” (телеканал “Максі-ТВ” – ред.), ТОВ “НАШ 24” і “НАШ 365″ (телеканал НАШ – ред.), а також фірми, яка є власником цих компаній.
РНБО доручила уряду разом з СБУ та Нацбанком забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних обмежувальних заходів. А МЗС України повинно поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав стосовно застосування санкцій і порушити питання стосовно аналогічних дій.
Президент України підтримав ініціативу та додав, що контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.
- Нагадаємо, Євген Мураєв, власник телеканалу “НАШ”, на який Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) наклала санкції, оголосив про акції протесту.
- Раніше Національна рада з питань телебачення та радіомовлення оштрафувала телеканал “НАШ” та звернулася до суду щодо анулювання ліцензії каналу “Максі-ТВ”. Причиною стало порушення законодавства щодо розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.
- Також під офісом телеканалу “НАШ” активісти організували мітинг проти мовника з вимогою його закриття і застосування санкцій проти Євгенія Мураєва.