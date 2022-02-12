Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті ОП.

Як відомо, Рада нацбезпеки та оборони під час засідання 11 лютого ухвалила рішення щодо застосування санкцій проти компаній ТОВ “Наша Прага” (телеканал “Максі-ТВ” – ред.), ТОВ “НАШ 24” і “НАШ 365″ (телеканал НАШ – ред.), а також фірми, яка є власником цих компаній.

РНБО доручила уряду разом з СБУ та Нацбанком забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних обмежувальних заходів. А МЗС України повинно поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав стосовно застосування санкцій і порушити питання стосовно аналогічних дій.

Президент України підтримав ініціативу та додав, що контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.