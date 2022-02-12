Президент України Володимир Зеленський у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти телеканалу "НАШ".

Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті ОП.

Як відомо, Рада нацбезпеки та оборони під час засідання 11 лютого ухвалила рішення щодо застосування санкцій проти компаній ТОВ “Наша Прага” (телеканал “Максі-ТВ” – ред.), ТОВ “НАШ 24” і “НАШ 365″ (телеканал НАШ – ред.), а також фірми, яка є власником цих компаній.

РНБО доручила уряду разом з СБУ та Нацбанком забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних обмежувальних заходів. А МЗС України повинно поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав стосовно застосування санкцій і порушити питання стосовно аналогічних дій.

Президент України підтримав ініціативу та додав, що контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.