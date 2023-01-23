Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти 22 російських релігійних діячів

23 січня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" проти громадян РФ, пов’язаних із Російської православної церквою. Обмеження стосуватимуться зокрема Гундяєва та Ємельянова.

Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента.

Відповідно до статті 107 Конституції України президент постановив увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня 2023 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.

Тож, у санкційному списку:

Алфєєв Григорій Валерійович , керівник відділу зовнішніх церковних зв’язків Російської Православної Церкви, митрополит Волоколамський Іларіон;

, керівник відділу зовнішніх церковних зв’язків Російської Православної Церкви, митрополит Волоколамський Іларіон; Балашов Микола Володимирович , заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків Російської Православної Церкви, протоієрей;

, заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків Російської Православної Церкви, протоієрей; Волочков Павло Павлович , архієпископ Сиктивкарський і Комі-Зирянський Російської Православної Церкви Питирим;

, архієпископ Сиктивкарський і Комі-Зирянський Російської Православної Церкви Питирим; Владіміров Артемій Володимирович , протоієрей Російської Православної Церкви, письменник, проповідник та педагог;

, протоієрей Російської Православної Церкви, письменник, проповідник та педагог; Ткачов Андрій Юрійович , митрофорний протоієрей Російської Православної Церкви, проповідник, телеведучий;

, митрофорний протоієрей Російської Православної Церкви, проповідник, телеведучий; Осипов Олексій Ілліч , російський православний богослов, педагог і публіцист, доктор богослов’я, заслужений професор Московської православної духовної академії і семінарії Російської Православної Церкви;

, російський православний богослов, педагог і публіцист, доктор богослов’я, заслужений професор Московської православної духовної академії і семінарії Російської Православної Церкви; Богдасаров Роман Сергійович , намісник храму Зосіми і Савватія Соловецьких в Гольянові (Російська Федерація, м. Москва), завідуючий сектором із взаємодії з Росгвардією Синодального відділу із взаємодії зі Збройними Силами та правоохоронними органами Руської православної церкви;

, намісник храму Зосіми і Савватія Соловецьких в Гольянові (Російська Федерація, м. Москва), завідуючий сектором із взаємодії з Росгвардією Синодального відділу із взаємодії зі Збройними Силами та правоохоронними органами Руської православної церкви; Булєков Олександр Володимирович , настоятель храму Казанської ікони Божої Матері Руської православної церкви, архімандрит Філарет, заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків Руської православної церкви;

, настоятель храму Казанської ікони Божої Матері Руської православної церкви, архімандрит Філарет, заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків Руської православної церкви; Ганьжин Олександр Іванович , заступник голови Синодального відділу із взаємодії зі Збройними силами та правоохоронними органами Руської православної церкви, архімандрит Алексій;

, заступник голови Синодального відділу із взаємодії зі Збройними силами та правоохоронними органами Руської православної церкви, архімандрит Алексій; Горбачов Леонід Едуардович , митрополит Клінський Леонід Руської православної церкви, голова патріаршого екзархату Африки;

, митрополит Клінський Леонід Руської православної церкви, голова патріаршого екзархату Африки; Гундяєв Михайло Миколайович , представник Руської православної церкви при Всесвітній Раді Церков та інших міжнародних організаціях у м. Женева, Швейцарська Конфедерація, протоієрей;

, представник Руської православної церкви при Всесвітній Раді Церков та інших міжнародних організаціях у м. Женева, Швейцарська Конфедерація, протоієрей; Ємельянов Леонід Григорович , митрополит Владимирський і Суздальський Тихон Руської православної церкви;

, митрополит Владимирський і Суздальський Тихон Руської православної церкви; Кіпшидзе Вахтанг Володимирович , заступник голови Синодального відділу із взаємодії Церкви з суспільством та ЗМІ Руської православної церкви;

, заступник голови Синодального відділу із взаємодії Церкви з суспільством та ЗМІ Руської православної церкви; Кульберг Олексій Сергійович , митрополит Єкатеринбурзький і Верхотурський Євгеній Руської православної церкви, голова Синодального відділу релігіозної освіти та катехізації Руської православної церкви;

, митрополит Єкатеринбурзький і Верхотурський Євгеній Руської православної церкви, голова Синодального відділу релігіозної освіти та катехізації Руської православної церкви; Легойда Володимир Романович , тимчасово виконуючий обов’язки керівника пресслужби Патріарха Московського і всієї Русі;

, тимчасово виконуючий обов’язки керівника пресслужби Патріарха Московського і всієї Русі; Нємцов Микола Федорович , митрополит Пермський і Кунгурський Мефодій Руської православної церкви;

, митрополит Пермський і Кунгурський Мефодій Руської православної церкви; Овчаров Олег Андрійович , полковник юстиції запасу, голова Синодального відділу із взаємодії зі Збройними Силами та правоохоронними органами Руської православної церкви, ієрей, протопресвітер військового і морського духовенства;

, полковник юстиції запасу, голова Синодального відділу із взаємодії зі Збройними Силами та правоохоронними органами Руської православної церкви, ієрей, протопресвітер військового і морського духовенства; Севрюк Антон Юрійович , митрополит Волоколамський Антоній Руської православної церкви, голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків Руської православної церкви;

, митрополит Волоколамський Антоній Руської православної церкви, голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків Руської православної церкви; Татаринцев Костянтин Юлійович, завідуючий сектором із взаємодії з Повітряно-космічними силами Синодального відділу із взаємодії зі Збройними Силами та правоохоронними органами Руської православної церкви, протоієрей.

Сьогоднішнє рішення РНБО стосується нашої духовної незалежності, яку ми посилюємо та будемо посилювати. Запроваджено санкції проти 22 осіб – громадян Росії, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику”, – зазначив Зеленський у своєму відеозверненні.

Контроль за виконанням рішення покладається на Секретаря РНБО Олексія Данілова. Указ набирає чинності з дня його опублікування.