5 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти ядерної галузі Росії. Це не останнє рішення стосовно цієї їхньої галузі.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

За словами Зеленського, сенс прийнятих рішень також полягає в посиленні зусиль дипломатів щодо поширення глобальних санкцій на цю частину російської машини агресії.

Він нагадав, що Росія — єдина країна у світі, яка дозволяє своїм військовим обстрілювати АЕС і використовувати АЕС як прикриття для обстрілів. Російські ракети неодноразово слідували траєкторії над ядерними об’єктами України.

Держава-терорист використовує ядерну галузь як один з елементів зовнішньої експансії. Щоб тиснути на інші держави. Створення відповідних загроз суверенітету інших держав. Усе це – достатні причини, щоб і атомна галузь Росії була під глобальними санкціями. Ми працюємо над цим із нашими партнерами.”, – наголосив глава держави.

Президент також зауважив, що вже почалася наша підготовка до подій нового тижня – він може стати доволі вагомим. Готуються рішення, переговори, які мають посилити наших воїнів, дати Україні більше міжнародної підтримки, більше зброї. Заплановані як публічні, так і непублічні формати роботи, наголосив Зеленський.

Окремо щодо фронту, глава держави зазначив, що вже є багато повідомлень про те, що окупанти хочуть зробити в лютому щось символічне. Спробувати відігратися за їхні торішні поразки. Він відмітив збільшений тиск на різних напрямках фронту, а також тиск в інформаційному полі.

Дуже тяжко на Донеччині – запеклі бої. Але хоч би як було тяжко та хоч би яким був тиск, ми маємо вистояти. Маємо використовувати й використовуємо кожен день і кожен тиждень, щоб посилювати наш захист на фронті, щоб зміцнювати наші міжнародні позиції, щоб збільшувати тиск на Росію й давати нашим людям нові можливості пройти цей важкий час. У нас немає іншої альтернативи, ніж захиститися й перемогти”, – зазначив Володимир Зеленський.

Зазначимо, триває триста сорок сьома доба російського широкомасштабного вторгнення. У Генштабі зазначили, що росіяни продовжують проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.