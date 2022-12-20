Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Новокаховської міської військової адміністрації. Глава держави признав її очільника.

Про це йдеться в указі на сайті Президента України.

“На виконання ЗУ “Про правовий режим воєнного стану” постановляю: утворити Новокаховську міську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області”, — йдеться в документі.

Главою Новокаховської МВА в Херсонській області став Валерій Брусенський. Документ набирав чинності 19 грудня. Відповідальність за виконання заходів з утворення адміністрації покладена на Генеральний штаб Збройних Сил України та Херсонську обласну державну адміністрацію. Довідка. Валерія Брусенського було обрано депутатом Каховської районної ради від партії “Слуга народу” у 2020 році. 20 листопада того ж року його обрали головою райради. Раніше чоловік був директором розташованого в Одрадокам’янці Бериславського району ТОВ “Тес Ко”. Його основним видом діяльності було надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Наприкінці 2021 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало два протоколи щодо голови Валерія Брусенського.

Зазначимо, що Нова Каховка окупована від 24 лютого. З початку російського вторгнення перестали працювати в місті Каховська районна рада та районна адміністрація.