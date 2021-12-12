Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook.
“Прошу міністра внутрішніх справ та Кабінет міністрів розглянути питання про звільнення заступника голови МВС. Упевнений, що відповідна заява вже написана самим заступником”, – написав Зеленський.
За його словами, на інцидент за участю Гогілашвілі “може бути лише одна реакція”.
Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомили про інцидент із Гогілашвілі: він вилаяв правоохоронців на блокпості в Краматорську і навіть намагався штовхати. Денис Монастирський заявив, що через скандал відкриють “дисциплінарне провадження”, і пообіцяв особисто вивчити всі деталі.
- #Букви повідомляли, що Гогілашвілі жив у Росії і працював там у сфері реабілітації наркозалежних. За даними інших ЗМІ, він навіть має російський паспорт. Відповідний запит до МВС уже надіслано.