Про це інформує SkyNews.
Раніше у Міністерстві закордонних справ України зазначили, що глава держави виступить у Гаазі з промовою “Немає миру без справедливості для України”.
3 травня Зеленський здійснив неоголошений візит до Фінляндії для переговорів з лідерами п’яти північних країн. Український президент зустрівся з президентом Фінляндії Саулі Ніїністе, а також з прем’єрами Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії.
Раптовий візит до Нідерландів стане першим після вступу на посаду президента.
Зеленський здійснив дуже мало поїздок за кордон після того, як Росія повномасштабно вдерлася в Україну в лютому 2022 року.
17 лютого у Нідерландах офіційно погодилися на створення в Гаазі міжнародної організації – Реєстру збитків, яких російська агресія завдала Україні.
17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.
- В РФ заявили, що Україна спланувала атаку БПЛА на Кремль, зазначивши, що це був замах на президента РФ Володимира Путіна. Міністр оборони України відповів, що Києву не потрібно нападати на російського лідера, адже його долю вирішуватиме Міжнародний кримінальний суд.
- 3 травня лідери Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції за підсумками саміту в Гельсінкі оприлюднили спільну заяву, де підтримали вступ України до Європейського Союзу та НАТО.
- 3 травня у межах візиту до Фінляндії президент Володимир Зеленський також провів переговори з прем’єром Швеція Ульфом Крістерссоном, прем’єр-міністеркою Данія Метте Фредеріксен, главою уряду Ісландії Катрін Якобсдоттір та, відповідно, з прем’єркою Санною Марін.