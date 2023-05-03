4 травня президент України Володимир Зеленський має намір виступити у Гаазі. З Фінляндії він вирушив до Нідерландів.

Про це інформує SkyNews.

Раніше у Міністерстві закордонних справ України зазначили, що глава держави виступить у Гаазі з промовою “Немає миру без справедливості для України”.

3 травня Зеленський здійснив неоголошений візит до Фінляндії для переговорів з лідерами п’яти північних країн. Український президент зустрівся з президентом Фінляндії Саулі Ніїністе, а також з прем’єрами Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії.

Раптовий візит до Нідерландів стане першим після вступу на посаду президента.

Зеленський здійснив дуже мало поїздок за кордон після того, як Росія повномасштабно вдерлася в Україну в лютому 2022 року.

17 лютого у Нідерландах офіційно погодилися на створення в Гаазі міжнародної організації – Реєстру збитків, яких російська агресія завдала Україні.

17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.