15 березня Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся із прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, віцепрем’єром Польщі Ярославом Качинським, прем’єр-міністрами Чехії Петром Фіалою та Словенії Янезом Яншею. Президент України подякував главам урядів дружніх держав за прояв "справжньої підтримки".

Про це Володимир Зеленський повідомив у Facebook.

“Ваш візит до Києва у цей важкий для України час – потужне свідчення підтримки. Ми це дуже цінуємо”, – заявив Президент України.

Попередньо він наголосив, що росіяни обстрілюють практично всю територію України, зокрема й західні області.

Прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії прибули до столиці України в умовах наступу на місто російських військ.

Своєю чергою, у “Голосі Америки” зазначили, що той факт, що іноземні лідери відвідують українську столицю, “є значним успіхом України у відбитті російського нападу”.

Раніше Моравецький зауважив, що на 20-й день злочинної агресії Путіна проти України, очільники урядів дружніх держав їдуть до Києва, щоб продемонструвати українцям солідарність.

“У такі переломні для світу часи наш обов’язок бути там, де кується історія. Бо йдеться не про нас, а про майбутнє наших дітей, які заслуговують жити у світі, вільному від тиранії”, – наголосив прем’єр-міністр Польщі.

Водночас віце-прем’єр Польщі Ярослав Качинський заявив, що на тлі нападу РФ, в Україну необхідно відправити миротворчу місію НАТО. За його словами, таке рішення – саме те, чого найбільше “потребує Україна, Європа та весь демократичний світ”.