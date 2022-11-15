Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті лідерів G20, представивши пропозиції, які необхідно реалізувати задля якнайшвидшого та справедливого закінчення російсько-української війни.

Відповідний виступ опублікувала пресслужба Офісу президента.

За словами Зеленського, щоби звільнити всі тимчасово окуповані території України від росіян, доведеться вести бойові дії ще “деякий час”.

“Але якщо перемога все одно буде за нами, і ми в цьому впевнені, то хіба не варто спробувати нашу формулу миру, щоб зберегти тисячі життів і вберегти світ від нових дестабілізацій? Ось чому я хочу представити наше бачення шляху до миру, як його реально досягти, і не тільки для нас, але й для усіх вас, ваших союзників та партнерів”, — зазначив президент.

Він також наголосив, що прагне справедливого закінчення російсько-української війни, а саме завдяки статуту ООН та міжнародного права, а не абияк.

Водночас як вважає Зеленський, не потрібно “пропонувати компроміси з совістю, суверенітетом, територією та незалежністю”. Президент України констатував, що “Мінська-3” не буде.

“Ми не дамо Росії перечекати й наростити сили, а потім розпочати нову серію терору і глобальної дестабілізації. Саме зараз треба і можна зупинити руйнівну російську війну”, — сказав голова держави.

Отже, він висловив такі пропозиції України:

Радіаційна та ядерна безпека. Росія перетворила Запорізьку АЕС на “радіаційну бомбу, яка може вибухнути в будь-який момент”.Вона має негайно вивести з території станції всіх своїх військових і передати її під контроль МАГАТЕ та України. Продовольча безпека. Пропонується розширити “зернову ініціативу” на інші українські порти, зокрема на Миколаїв та порт “Ольвія”. Енергетична безпека. Президент згадав про російські обстріли українських енергооб’єктів та закликав запровадити обмеження ціни на російські енергоресурси: “Щоб експорт був не вищий за собівартість. Це чесно. Якщо забираєш ти, світ має право забрати в тебе”. Звільнення всіх полонених і депортованих. Зараз у російському полоні перебувають тисячі українських військових і цивільних, яких там піддають жорстоким тортурам. Також є й політв’язні, майже 11 тисяч дітей і сотні тисяч дорослих, яких депортували до Росії. Їх необхідно звільнити у форматі “всіх на всіх”. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України. Росія повинна підтвердити територіальну цілісність України в межах відповідних резолюцій Генасамблеї ООН і відповідного масиву договірно-правових документів. Виведення російських військ і припинення бойових дій. Україна має відновити контроль над усіма ділянками державного кордону з Росією. Справедливість. Закликається створити спеціальний трибунал для Росії та міжнародний механізм для відшкодування всіх збитків. Потреба негайного захисту природи. Необхідно створити платформу для оцінювання збитків довкіллю від війни. Недопущення ескалації. Для недопущення повторення російської агресії необхідно надати Україні гарантії безпеки. Фіксація закінчення війни. За словами Зеленського, коли всі попередні кроки реалізують, сторони мають підписати документ про фіксацію закінчення війни.

Він запевнив, що виконання кожного з цих кроків не може забрати багато часу: “Максимум місяць на один пункт”. Для деяких, на його думку, достатньо кількох днів.

ДОВІДКА. Саміт G20 відбувся на Балі. Це найочікуваніше багатонаціональне зібрання за останні роки. У 2022 році повномасштабна російсько-українська війна випробувала Європу та напружила економіку на межі рецесії. Під час зустрічі будуть не тільки представники багатих демократій, а й кількох автократій.