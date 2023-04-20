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Зеленський виступив перед Конгресом Мексики – закликав допомогти захистити цілісність України

20 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до Конгресу Мексики з проханням допомогти захистити територіальну цілісність України.

П’ятниця, 21 квітня 2023, 00:28
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Про це інформує CNN.

Зеленський звернувся до мексиканських законодавців по відео.

“Ваш голос у Генасамблеї ООН та інших міжнародних організаціях дуже важливий, – наголосив президент. Це голосування для захисту принципів і цілей Статуту ООН, а отже, для захисту територіальної цілісності України та всіх держав світу”.

Депутати парламенту Мексики вітали стоячи виступ глави української держави – до і після звернення.

Звернення Зеленського до депутатів відбулося на запрошення групи дружби. У мексиканському Конгресі є й інші подібні групи, зокрема й ті, які підтримують РФ.

Уряд Мексики заявляв, що хоче зберігати нейтралітет у конфлікті, а деякі прихильники України критикували лівого президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора за те, що він висловив сумнів щодо поставок європейської зброї Україні.

Та попри це Мексика, спільно зі США та низкою інших західних країн підтримала основні резолюції ООН, у яких критикується повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Німеччина та США були серед дипломатичних союзників, які намагалися переконати мексиканський уряд стати на бік України у боротьбі з російським повномасштабним вторгненням.

Спроби вплинути на громадську думку в Мексиці щодо війни в Україні призвели до деяких помітних суперечок у Конгресі.

Минулого року посол Росії в Мексиці заявив законодавцям, що Мексика ніколи не буде виконувати накази від “дядька Сема”, що спонукало посла США закликати Мексику підтримати Україну.

Президент Мексики Лопес Обрадор минулого року запропонував план припинення бойових дій в Україні, хоча українські офіційні особи розкритикували його, стверджуючи, що це буде вигідно Росії.

Міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард окремо зустрівся зі своїми російськими та українськими колегами, щоб обговорити мирний план на Генеральній Асамблеї ООН у вересні. Однак це не принесло жодних результатів.

Теги: виступ, заклик, захист україни, звернення, Зеленський, Конгрес Мексики

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