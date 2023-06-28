Сьогодні, 28 червня, у День Конституції президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді.

Джерело: відповідне відео оприлюднено на YouTube-каналі парламентського телеканалу “Рада”

Під час виступу глава держави запропонував до загальнонаціонального обговорення доктрину для України. Відтак, президент зосередився на 5 основних напрямках, які можуть бути розкриті тими чи іншими окремими пунктами, які нація визначить, як важливі:

філософія перемоги;

глобальність української безпеки;

політика героїв;

політика справедливості;

трансформації за 10 років: нова зовнішня політика, нова економіка, нові відносини між державою і суспільством, розвиток всіх територій, освіта та наука, культура, рівень безпеки та свободи в Україні.

Водночас Зеленський зауважив, що перемога України – це вигнання з усієї території російських військових формувань, найманців та бойовиків, повернення всіх полонених та депортованих, відновлення суверенітету в міжнародно визнаних кордонах.

“Україна сама обиратиме альянси для себе та своє майбутнє. Очевидно, в Європейському Союзі, очевидно — в НАТО”, – наголосив президент.

Окремо Зеленський відзначив, що Україна ніколи не погодиться на жоден варіант замороженого конфлікту.

За його словами, Україна допоможе нашою формулою миру всім іншим народам світу.

“Український компонент – це те, чого не вистачало Європейському Союзу. Після нашої перемоги союзники хотітимуть, щоб наші бригади розміщувались на землі наших сусідів. НАТО гарантуватиме безпеку для України, а наші Сили оборони та безпеки – для інших членів Альянсу”, – пояснив очільник держави.

На думку Зеленського, щоб це стало реальністю, потрібно лише одне – “щоб всі наші партнери по Альянсу перестали озиратись на Кремль при ухваленні своїх важливих рішень”. “Вже навіть внутрішні сили самої Росії перестали озиратись на кволого господаря Кремля”, – зазначив він.

Український лідер запевнив, що наша перемога – це гарантії безпеки та відновлення територіальної цілісності для Молдови, Грузії, нова сила для Південного Кавказу, воля і спокій для Білорусі, енергія для Балто-Чорноморської вісі, гарантія безпеки та захист від маніпуляцій для всієї Центральної Азії, шанс для Близького Сходу, гарантія, що країни Африки перестануть грабувати росіяни.

Президент України заявив, що “ніколи знову” – це ключовий принцип української доктрини щодо Росії.

Окрім того, Зеленський:

пояснив, що треба легалізувати ліки на основі медичного канабісу;

запропонував офіційно закріпити статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні;

закликав відмовитися від ідеї про дешеву робочу силу в Україні;

пообіцяв митницю без митників і податкову без податківців;

анонсував плани про вироблення систем ППО, танків і гармат.

Варто додати, що на виступі Зеленського у Верховній Раді були присутні Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр оборони Олексій Резніков, секретар РНБО Олексій Данілов, міністри, представники Офісу Президента та інші високопосадовці.