Covid-19 Україна

оновлено 23.02.2021 о 20:02

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Зеленський вивів Україну з двох угод СНД

Президент Володимир Зеленський підписав Указ № 70/2021 “Про вихід України з міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав”.

Вівторок, 23 лютого 2021, 21:01

Про це повідомили в Офісі президента.

Зокрема, Україна виходить з Угоди про цивільну авіацію та про використання повітряного простору. Її уклали Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан та Україна 25 грудня 1991 року у Мінську. Згідно з угодою, повітряний простір цих країн розглядається як єдиний.

Також Україна вийшла з Угоди про використання повітряного простору, підписаної 15 травня 1992 року в Ташкенті. Цю угоду уклали Азербайджан, Росія, Білорусь, Таджикистан, Вірменія, Туркменістан, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Молдова та Україна. Згідно з угодою, держави-учасниці зобов’язуються надавати повітряний простір над своєю територією для здійснення діяльності Збройних сил Співдружності та не чинити дій, що призводять до порушення або ускладнення їхнього нормального функціонування.

  • У травні 2018 року п’ятий президент Петро Порошенко повідомив, що Україна перегляне всі укладені в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД) міжнародні угоди і вийде з тих, які не відповідають національним інтересам країни. Згодом Порошенко підписав закон про припинення дії Договору про дружбу з Російською Федерацією.
  • Нинішній голова МЗС Дмитро Кулеба раніше повідомив, що вважає СНД (Співдружність Незалежних Держав) “клубом невдах”, який “ні на що не здатен”.
  • У липні цього року президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць СНД.
Теги: Володимир Зеленський, СНД, угода, Україна

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