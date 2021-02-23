Зеленський вивів Україну з двох угод СНД

Про це повідомили в Офісі президента.

Зокрема, Україна виходить з Угоди про цивільну авіацію та про використання повітряного простору. Її уклали Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан та Україна 25 грудня 1991 року у Мінську. Згідно з угодою, повітряний простір цих країн розглядається як єдиний.

Також Україна вийшла з Угоди про використання повітряного простору, підписаної 15 травня 1992 року в Ташкенті. Цю угоду уклали Азербайджан, Росія, Білорусь, Таджикистан, Вірменія, Туркменістан, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Молдова та Україна. Згідно з угодою, держави-учасниці зобов’язуються надавати повітряний простір над своєю територією для здійснення діяльності Збройних сил Співдружності та не чинити дій, що призводять до порушення або ускладнення їхнього нормального функціонування.