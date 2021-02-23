Зеленський вивів Україну з двох угод СНД

Про це повідомили в Офісі президента.
Зокрема, Україна виходить з Угоди про цивільну авіацію та про використання повітряного простору. Її уклали Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан та Україна 25 грудня 1991 року у Мінську. Згідно з угодою, повітряний простір цих країн розглядається як єдиний.
Також Україна вийшла з Угоди про використання повітряного простору, підписаної 15 травня 1992 року в Ташкенті. Цю угоду уклали Азербайджан, Росія, Білорусь, Таджикистан, Вірменія, Туркменістан, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Молдова та Україна. Згідно з угодою, держави-учасниці зобов’язуються надавати повітряний простір над своєю територією для здійснення діяльності Збройних сил Співдружності та не чинити дій, що призводять до порушення або ускладнення їхнього нормального функціонування.
- У травні 2018 року п’ятий президент Петро Порошенко повідомив, що Україна перегляне всі укладені в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД) міжнародні угоди і вийде з тих, які не відповідають національним інтересам країни. Згодом Порошенко підписав закон про припинення дії Договору про дружбу з Російською Федерацією.
- Нинішній голова МЗС Дмитро Кулеба раніше повідомив, що вважає СНД (Співдружність Незалежних Держав) “клубом невдах”, який “ні на що не здатен”.
- У липні цього року президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць СНД.