Відповідний указ № 349/2021 від 11 серпня з’явився на офіційному сайті глави держави.

Так, Володимир Зеленський вивів зі складу Нацради:

• колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова;

• колишнього міністра інфраструктури Владислава Криклія;

• ексміністра охорони здоров’я Максима Степанова;

• ексміністра економіки Ігоря Петрашка;

• голову правління НАК “Нафтогаз України” Юрія Вітренка.

Водночас глава держави увів до складу Національної ради реформ:

• першого віцепрем’єра – міністра економіки Олексія Любченка (він братиме участь у роботі органу “з усіх питань”);

• міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського;

• міністра енергетики Германа Галущенка;

• міністра інфраструктури Олександра Кубракова;

• міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка;

• віцепрем’єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Окрім Любченка, усі інші новопризначені члени Нацради братимуть участь у розгляді “окремих питань”.

“Затвердити у складі членів Національної ради реформ, які запрошуються для розгляду окремих питань, Монастирського Дениса Анатолійовича – міністра внутрішніх справ України”, – також йдеться в указі.

Відтак, Зеленський в основному вивів зі складу Нацради реформ звільнених міністрів та призначив туди нових.

Як відомо, Національна рада реформ є “спеціальним консультативно-дорадчим органом при президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації”.

А метою діяльності цього органу є “забезпечення впровадження єдиної, узгодженої державної політики реформ в Україні”.

Головою виконавчого комітету Національної ради реформ у травні минулого року був призначений колишній президент Грузії та ексочільник Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі. Після призначення він перейменував веб-сторінку Офісу Національної ради реформ та сторінку ради у Facebook в “Офіс простих рішень і результатів”.

Саакашвілі набирав собі “команду реформаторів” через оголошення у Facebook.

На посаді в Нацраді реформ він відзначився тим, що назвав міністра фінансів Сергія Марченка “козявкою і нікчемою”; назвав міністра культури Олександра Ткаченка баригою, а Мінкульт — “ПП “Роги й копита”, тощо.