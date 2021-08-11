Відповідний указ № 349/2021 від 11 серпня з’явився на офіційному сайті глави держави.
Так, Володимир Зеленський вивів зі складу Нацради:
• колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова;
• колишнього міністра інфраструктури Владислава Криклія;
• ексміністра охорони здоров’я Максима Степанова;
• ексміністра економіки Ігоря Петрашка;
• голову правління НАК “Нафтогаз України” Юрія Вітренка.
Водночас глава держави увів до складу Національної ради реформ:
• першого віцепрем’єра – міністра економіки Олексія Любченка (він братиме участь у роботі органу “з усіх питань”);
• міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського;
• міністра енергетики Германа Галущенка;
• міністра інфраструктури Олександра Кубракова;
• міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка;
• віцепрем’єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.
Окрім Любченка, усі інші новопризначені члени Нацради братимуть участь у розгляді “окремих питань”.
“Затвердити у складі членів Національної ради реформ, які запрошуються для розгляду окремих питань, Монастирського Дениса Анатолійовича – міністра внутрішніх справ України”, – також йдеться в указі.
Відтак, Зеленський в основному вивів зі складу Нацради реформ звільнених міністрів та призначив туди нових.
Як відомо, Національна рада реформ є “спеціальним консультативно-дорадчим органом при президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації”.
А метою діяльності цього органу є “забезпечення впровадження єдиної, узгодженої державної політики реформ в Україні”.
Головою виконавчого комітету Національної ради реформ у травні минулого року був призначений колишній президент Грузії та ексочільник Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі. Після призначення він перейменував веб-сторінку Офісу Національної ради реформ та сторінку ради у Facebook в “Офіс простих рішень і результатів”.
Саакашвілі набирав собі “команду реформаторів” через оголошення у Facebook.
На посаді в Нацраді реформ він відзначився тим, що назвав міністра фінансів Сергія Марченка “козявкою і нікчемою”; назвав міністра культури Олександра Ткаченка баригою, а Мінкульт — “ПП “Роги й копита”, тощо.
- Нагадаємо, що 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади очільника Міністерства внутрішніх справ. Він був головою МВС з 2014 року. 15 липня Верховна Рада 291 голосом підтримала відставку. Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що йде у відставку спільно з Арсеном Аваковим.
- Президент Володимир Зеленський запропонував Дениса Монастирського, нардепа від “Слуги народу” та голову комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, як нового міністра внутрішніх справ. І він погодився. 16 липня Верховна Рада підтримала призначення Монастирського на посаду нового голови МВС.
- Як народний депутат Монастирський запам’ятався великою кількістю законодавчих ініціатив, а також тим, що підтримував суперечливі законопроєкти президента та уряду про збільшення податків та акцизів та про податкову амністію. Він також підписав нардепові від “ОПЗЖ” Іллі Киві довідку про практичне застосування його наукової дисертації.