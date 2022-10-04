Президент України Володимир Зеленський визнав нікчемними укази президента Росії Володимира Путіна щодо визнання "незалежними" Криму, так званих "ЛНР" та "ДНР", Запорізької і Херсонської областей, а також інші акти, які порушують суверенітет та територіальну цілісність України.

Про це йдеться в указі президента України №687/2022 “Про нікчемність актів, що порушують суверенітет та територіальну цілісність України”.

“Відповідно до статей 2, 8, 9, 17, 18, 102, 106 Конституції України постановляю: визнати нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків, укази президента Російської Федерації від 17 березня 2014 року № 147, від 21 лютого 2022 року № 71, від 21 лютого 2022 року № 72, від 29 вересня 2022 року № 685, від 29 вересня 2022 року № 686, а також будь-які інші рішення, акти та договори, прийняті, видані та укладені на підставі та/або у зв’язку з реалізацією зазначених указів президента Російської Федерації”, – йдеться в указі президента України №687/2022.

Крім того, в указі наголошується, що територія України є цілісною і недоторканною в межах її міжнародно визнаного державного кордону, а суверенітет України поширюється на всю її територію. А також зазначається, що згідно з Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, територія України є неподільною і недоторканною,

Вказане рішення президента підтверджує невіддільне суверенне право України на відновлення і збереження її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаного державного кордону з метою забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності, національної безпеки, захисту прав та свобод людини і громадянина, закріплених Конституцією та законами України,

Рішення ухвалено з дотриманням загальновизнаних принципів та норм міжнародного права, зокрема імперативних норм загального міжнародного права, а також чинних міжнародних договорів України, у тому числі договору між Україною і Російською Федерацією про українсько-російський державний кордон від 28 січня 2003 року, який не може бути припинений навіть внаслідок докорінної зміни обставин відповідно до статті 62 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року.