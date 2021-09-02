Володимир Зеленський розповів, що забув обговорити візит президента Сполучених Штатів у відповідь до України.

Про це Володимир Зеленський сказав під час брифінгу з журналістами.

Слід зазначити, що на початку зустрічі Джо Байден особисто виявив бажання відвідати Україну.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого приїзду президента США Джо Байдена в Україну, Зеленський зізнався:

“Чесно скажу, що згадав про це я після зустрічі. Треба було проговорити детальніше щодо візиту президента Сполучених Штатів…”

Зеленський додав, що раніше питання візиту Байдена в Україну в телефонних розмовах вже озвучувалося:

“Але до цього наші команди комунікували, і ми по телефону комунікували щодо візиту. Я думаю, що президент приїде в Україну, це буде, мені здається, сьомий візит, він багато разів був в Україні… Мені здається, шість разів. Тим не менш – це багато”, – сказав президент України.

Чим займається українська делегація у Вашингтоні

За час перебування у США Зеленський вже провів низку зустрічей: з головою Світового банку, з міністеркою енергетики США Дженніфер Гренхольм, презентував План трансформації України.

Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Дж. Остіном. Також на зустрічі був очільник українського оборонного відомства Андрій Таран. Остін запевнив Зеленського в тому, що США й далі підтримуватимуть Україну в боротьбі з Росією та допомагатимуть в “євроатлантичних прагненнях”.

31 серпня глава Міноборони Андрій Таран та глава Пентагону Ллойд Остін підписали важливу оборонну угоду. Вона стосується досліджень, розробок, випробувань і оцінки озброєнь.

Президент Зеленський обговорив із директором NASA Біллом Нельсоном проєкти, до яких може долучитися Україна. Керівник NASA також погодився відвідати Україну на запрошення Зеленського.

Також подружжя Зеленських взяв участь у вшанування пам’яті жертв Голодомору та відкрило аудіогід українською у маєтку першого президента США Джорджа Вашингтона.