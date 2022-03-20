Президент України Володимир Зеленський заявив, що є "компроміси", на які Україна не може піти в переговорах з Путіним. І основне питання – територіальна цілісність України.

Цитує президента американське видання CNN.

В інтерв’ю CNN Зеленський заявив, що готовий вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, але попередив, що якщо будь-яка ініціатива переговорів провалюється – це може означати, що боротьба між двома країнами може призвести до “третьої світової війни”.

“Я готовий до переговорів з ним. Я був готовий останні два роки. І я думаю, що без перемовин ми не зможемо завершити цю війну”, – сказав Зеленський Фаріду Закарії в ексклюзивному інтерв’ю у неділю вранці.

Закарія запитав Зеленського про вимоги Росії, зокрема про те, що вони вимагають визнати Крим частиною Росії, а дві квазіреспубліки на Донбасі – незалежними, і щодо вимог надати гарантії, що Україна ніколи не буде членом НАТО.

Президент України відповів: “Є компроміси, до яких ми не можемо бути готові як незалежна держава”.

Зеленський заявив, що компроміси, пов’язані з суверенітетом, неможливі – український народ не зустріли російських солдатів букетами квітів. Українці зустріли окупанта мужньо, зі зброєю в руках.

“Ви не можете просто змусити президента іншої країни визнати що-небудь за допомогою сили”, – додав він.