Зеленський заявив про ймовірність причетності контррозвідки часів Порошенка до вбивства Шеремета

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не знає, хто вбив журналіста Павла Шеремета.

Про це президент повідомив під час пресконференції, інформують #Букви.

До теми вбивства Шеремета Зеленський повернувся, відповідаючи на питання журналіста Української правди, лектора серіалу для журналістів – проєкту “Цифрова освіта” від державної “Дії”, Романа Кравця.

Зокрема, Зеленський заявив, що не знає точно, хто саме вбив Шеремета. До того ж він зазначив, що сумнівається у причетності Яни Дугарь до цієї справи.

“Якби я на 100% вірив, що ця дівчина (Яна Дугарь, – ред.) точно має відношення (до вбивства Шеремета, – ред.) я б не переписувався з нею….Я не знаю, хто вбивця. Повірте, якби я знав, я б усе зробив, навіть поза законом, щоб цих людей заарештували”, – заявив Зеленський.

При цьому президент наголосив, що при ньому жоден журналіст не пішов із життя так, як Шеремет.

“Чи мають відношення (контррозвідники до вбивства Шеремета, – ред.). Ймовірність причетності під час тієї каденції тих чи інших осіб, які могли б бути пов’язаними із контррозвідкою, напевно є”, – додав Зеленський.

Нагадаємо, що під час спілкування з журналістами Зеленський не зміг дати чіткої відповіді, чи буде притягнуто до відповідальності міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, якщо обвинувачення у кримінальному провадженні щодо вбивства Павла Шеремета не підтвердиться у суді. А ще Зеленський показав переписку із Яною Дугарь.