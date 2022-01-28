Про це повідомив Зеленський на брифінгу.
Для нас дуже важливий зараз момент. Ми можемо “втратити” економіку нашої держави, але перш за все – люди. Ймовірність атаки є, вона нікуди не поділася. Вона була у 2021 році така сама. У 2020 році вона була меншою. У 2019 році, після “нормандського формату”, вона була ще меншою”, — зазначив Президент України.
Він нагадав, що позавчора відбулася зустріч радників “нормандського формату”, а також, що ймовірність вторгнення висока. Пізніше Зеленський зауважив, що якщо все це не “політичний театр”, тоді — це кроки до діалогу щодо мирного врегулювання.
Потрібно дуже обережно висловлюватися щодня, щохвилини, щомиті про те, що завтра буде війна”, – наголосив Зеленський. За його словами має бути “тиха військова підготовка та дипломатія”.
Водночас президент повідомив, що в Україні наразі готуються до ймовірної загрози та бачать сотню тисяч військових, розуміючи реальність, в якій перебуває держава.
Ми можемо втратити велику кількість людей”, – додав Зеленський.
- Раніше під час спілкування з представниками ЗМІ Президент України Володимир Зеленський закликав іноземних лідерів до відвертості. Зокрема, відкрито сказати, що Україна ніколи не буде в НАТО. Він також зазначив, що його політику керування державою “плутають з іншим президентом”.
- Також він заявив, що для відновлення української економіки знадобиться щонайменше 4-5 мільярдів доларів.