Президент України Володимир Зеленський на брифінгу з представниками іноземних ЗМІ заявив, що ймовірність нападу з боку Росії висока, однак через паніку Україна може «втратити економіку».

Про це повідомив Зеленський на брифінгу.

Для нас дуже важливий зараз момент. Ми можемо “втратити” економіку нашої держави, але перш за все – люди. Ймовірність атаки є, вона нікуди не поділася. Вона була у 2021 році така сама. У 2020 році вона була меншою. У 2019 році, після “нормандського формату”, вона була ще меншою”, — зазначив Президент України.

Він нагадав, що позавчора відбулася зустріч радників “нормандського формату”, а також, що ймовірність вторгнення висока. Пізніше Зеленський зауважив, що якщо все це не “політичний театр”, тоді — це кроки до діалогу щодо мирного врегулювання.

Потрібно дуже обережно висловлюватися щодня, щохвилини, щомиті про те, що завтра буде війна”, – наголосив Зеленський. За його словами має бути “тиха військова підготовка та дипломатія”.

Водночас президент повідомив, що в Україні наразі готуються до ймовірної загрози та бачать сотню тисяч військових, розуміючи реальність, в якій перебуває держава.