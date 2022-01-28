Про це повідомив Зеленський на брифінгу.

Для нас дуже важливий зараз момент. Ми можемо “втратити” економіку нашої держави, але перш за все – люди. Ймовірність атаки є, вона нікуди не поділася. Вона була у 2021 році така сама. У 2020 році вона була меншою. У 2019 році, після “нормандського формату”, вона була ще меншою”, — зазначив Президент України.

Він нагадав, що позавчора відбулася зустріч радників “нормандського формату”, а також, що ймовірність вторгнення висока. Пізніше Зеленський зауважив, що якщо все це не “політичний театр”, тоді — це кроки до діалогу щодо мирного врегулювання.

Потрібно дуже обережно висловлюватися щодня, щохвилини, щомиті про те, що завтра буде війна”, – наголосив Зеленський. За його словами має бути “тиха військова підготовка та дипломатія”.

Водночас  президент повідомив, що в Україні наразі готуються до ймовірної загрози та бачать сотню тисяч військових, розуміючи реальність, в якій перебуває держава.

Ми можемо втратити велику кількість людей”, – додав Зеленський.