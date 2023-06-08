Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю поділився, що вирішив не вивозити своїх дітей з України, зокрема 10-річного сина.

Джерело: Bild.

“Мої діти в Україні, моєму сину 10 років, і він в Україні”, — сказав глава держави. “Його могли вивезти за кордон, але ні я, ні моя дружина про це і не думали”.

Володимир Зеленський вважає “несправедливим”, якби “наші діти їздили за кордон і засмагали на пляжі”, доки інші вмирають.

“Звичайно, мої діти бояться. Ми любимо один одного, і дуже складно уявити, як би ми жили один без одного”, — розповів президент.

Глава держави в інтерв’ю додав, що вимагатиме більше зброї для своєї країни, незалежно від контрнаступу. Він наголосив, шо на війні ніколи не вистачає тієї чи іншої зброї або боєприпасів.