Про це в інтерв’ю чотирьом каналам повідомив президент Володимир Зеленський, передає Офіс президента.
Зеленський зазначив, що за 29 років незалежності України із 7 млн га сільськогосподарських земель у державній власності залишилося трохи більше 2 млн га, ще 5 млн га вкрали.
Понад 2 га сільськогосподарських земель президент віддав у підпорядкування ОТГ. Громади зможуть отримувати прибуток від цих земель та використовувати ці гроші на свій розвиток.
Зеленський додав, що політики виступали проти вільного обігу землі, адже через “сірі” схеми розкрадали цю землю.
“Ми проаналізували, як, вибачте на слові, “промивали” мозок людей щодо земельної реформи. Потім ми змінили голову Держгеокадастру, який одразу відкрив усі цифри – п’ять мільйонів гектарів вкрали. Залишилося трохи більше двох мільйонів гектарів земель. Всього було сім мільйонів гектарів. Де ще п’ять? Їх вкрали”, – зазначив президент.
За його словами, деякі політики, які причетні до розкрадання земель, зараз знаходяться у Верховній Раді. Їхні імена Зеленський не озвучив.
- Раніше Зеленський заявив, що станом на 22 жовтня медична система в Україні може витримати до 15 тисяч нових хворих на COVID-19. Місяць тому цей показник був на рівні 9,5 тисяч нових інфікованих коронавірусом.
- Попри 6-7 тисяч хворих на коронавірус COVID-19 щодня, влада зараз не планує вводити в Україні суворий карантин. Глава держави також запевнив, що питанням додаткового медичного обладнання, медичного забезпечення та кількості лікарів зараз приділяється максимум зусиль.