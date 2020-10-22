Політики старого покоління десятками років намагалися відмовити народ від земельної реформи, лякаючи тим, що українські землі куплять іноземці. Однак у них були особисті мотиви.

Про це в інтерв’ю чотирьом каналам повідомив президент Володимир Зеленський, передає Офіс президента.

Зеленський зазначив, що за 29 років незалежності України із 7 млн га сільськогосподарських земель у державній власності залишилося трохи більше 2 млн га, ще 5 млн га вкрали.

Понад 2 га сільськогосподарських земель президент віддав у підпорядкування ОТГ. Громади зможуть отримувати прибуток від цих земель та використовувати ці гроші на свій розвиток.

Зеленський додав, що політики виступали проти вільного обігу землі, адже через “сірі” схеми розкрадали цю землю.

“Ми проаналізували, як, вибачте на слові, “промивали” мозок людей щодо земельної реформи. Потім ми змінили голову Держгеокадастру, який одразу відкрив усі цифри – п’ять мільйонів гектарів вкрали. Залишилося трохи більше двох мільйонів гектарів земель. Всього було сім мільйонів гектарів. Де ще п’ять? Їх вкрали”, – зазначив президент.

За його словами, деякі політики, які причетні до розкрадання земель, зараз знаходяться у Верховній Раді. Їхні імена Зеленський не озвучив.