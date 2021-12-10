Президент України Володимир Зеленський заявив, що вседозволеність Росії є провиною зокрема українців, бо "ми самі творимо культ".

Про це Зеленський сказав в ефірі телеканалу 1+1.

“Росія робить те, що хоче. Ми самі це даємо”, – заявив президент. “Коли ми всередині України говоримо:”та що ми можемо проти Росії”, лаємося… Опозиція одна, провладна позиція інша…”

Також Володимир Зеленський заявив, що причиною те, що ні медіа, ні політики, ні народ не можуть дійти консенсусу щодо відносин із Росією:

“У нас різні позиції:” треба говорити”,” не треба говорити”,”подивіться, вони через 2 години будуть в Києві”.. Так, якщо людина дивиться на це і бачить, що всередині країни фортеці немає, так напевно у когось і може з’являтися думка, що через 2 години він буде в столиці. Ми самі творимо культ. Так і європейці, які бояться”.

Зеленський додав, що європейські колеги йому кажуть, що Росія дуже сильна. “Але всі ви її такою робите, коли про це кажете — і Путін у це вірить”, – додав він.