Президент Володимир Зеленський заявив, що від чинного протистояння між українськими та російськими військами в Донецькій області залежить "багато з того, що Україна готує на найближчий час".

Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

Зеленський подякував всім тим, хто зараз захищає Україну на полі бою: “Особливо хочу відзначити кожного і кожну, хто обороняє Донеччину”, — зауважив президент.

Там тривають найбільш “жорстокі й принципові бойові дії”, наголосив Глава держави. Крім того, він зауважив, що це протистояння, від якого залежить “дуже багато з того, що ми готуємо на найближчий час”.

Також Президент України подякував десантникам 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, морпіхам 35-ї окремої бригади морської піхоти, піхотинцям 72-ї окремої механізованої бригади, гармашам 55-ї окремої та 27-ї реактивної артилерійських бригад.