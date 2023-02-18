Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.
Зеленський подякував всім тим, хто зараз захищає Україну на полі бою: “Особливо хочу відзначити кожного і кожну, хто обороняє Донеччину”, — зауважив президент.
Там тривають найбільш “жорстокі й принципові бойові дії”, наголосив Глава держави. Крім того, він зауважив, що це протистояння, від якого залежить “дуже багато з того, що ми готуємо на найближчий час”.
Також Президент України подякував десантникам 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, морпіхам 35-ї окремої бригади морської піхоти, піхотинцям 72-ї окремої механізованої бригади, гармашам 55-ї окремої та 27-ї реактивної артилерійських бригад.
- Протягом 18 лютого російські військові завдали удару по території Нікополя та Марганцю. Там зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури.
- Вранці 18 лютого російські окупанти випустили 4 ракети по Україні. Дві з них були знищені силами ППО, однак дві інші поцілили по місту Хмельницький.
- Протягом 17 лютого російські окупаційні війська обстріляли низку населених пунктів Харківської області. Внаслідок злочинних дій росіян одна людина загинула, ще одна – поранена.
- Вночі російські окупанти завдали чергового ракетного удару по території України. Декілька ракет поцілили по території Львівської області.