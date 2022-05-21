Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з території маріупольського заводу "Азовсталь" вивезли практично всіх людей. Голова держави пообіцяв, що найближчим часом з заводу евакуюють всіх захисників.

Про це він заявив в етері телемарафону UAразом 20 травня.

За словами Зеленського, евакуація людей з заводу триває, тому він не може коментувати багато щодо неї. Однак, додав президент, всіх цивільних, медиків та поранених з “Азовсталі” вже вивезли.

“Найближчими часом, навіть не днями, звершиться вивезення всіх з “Азовсталі””, – сказав він.

Володимир Зеленський додав, що процес евакуації людей з “Азовсталі” доволі складний і сторони домовлялись проте, аби розблокуванням заводу займались західні союзники України.

“Я домовлявся з Туреччиною, Швейцарією, Ізраїлем”, – наголосив президент.

Він додав, що спершу намагався домовитись з Росією через президента Франції Емманюеля Макрона, коли зрозумів, що військовим шляхом деблокувати “Азовсталь” неможливо.

Водночас Зеленський наголосив, що просив в іноземних партнерів зброю, щоб розблокувати Маріуполь військовим шляхом.

“Десятки, сотні разів я детально проговорював з лідерами інших держав, щоб надати відповідну зброю нашим військовим, щоб військовим шляхом ми дійшли до Маріуполя заради того, щоб розблокувати цих людей”, – заявив український президент.

Він додав, що всі захисники Маріуполя – “абсолютно героїчні люди” і їм дали сигнал, що вони мають право вийти та зберегти своє життя.

Скільки людей перебувало на “Азовсталі” на початок евакуації невідомо, та і президент не назвав цифру. Він тільки зауважив, що лише прикордонників там було 400, а окрім них на заводі перебували поліціянти, бійці СБУ, військові, “азовці”.

За даними міноборони Росії з маріупольського заводу вийшло 2 439 військових, серед яких “неонацисти з “Азову” та військовослужбовці ЗСУ”.

Також у російському міноборони заявили про те, що нібито вивезли з “Азовсталі” командира полку “Азов”, однак його імені не назвали. Проте заступник командира полку “Азов” Святослав Паламар опублікував коротке відеозвернення, в якому заявив, що він та його командування перебувають на заводі.

“Триває певна операція, деталей якої я не розголошуватиму”, – сказав він.

Водночас за підрахунками розвідки Великої Британії, з “Азовсталі” вийшло близько 1700 осіб.

Відомо, що евакуйованих з “Азовсталі” бійців вивозять до Росії або на тимчасово окуповані РФ території Донбасу. Проте матері та дружини захисників Маріуполя назвали перевезення бійців до Росії дорогою “з пекла до пекла”.