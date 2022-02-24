Про це президент України написав у своєму Telegram-каналі.
Президент України закликав лідерів ЄС – учасників надзвичайного засідання Європейської ради – сьогодні стати пліч-о-пліч з Україною та зупинити агресора.
Він наголосив, що сьогодні в Україні розв’язується доля Європи. І якщо Путін не отримає гідної відсічі зараз – він не зупиниться та піде далі.
Володимир Зеленський закликав негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції проти агресора, аби позбавити його засобів для продовження агресії: відключити від SWIFT, накласти ембарго на торгівлю нафтою й газом – допомогти Україні – підтримати нашу Армію озброєнням та боєприпасами, підтримати миротворчу операцію ООН.
“Наші люди гинуть за свободу України та Європи. Ми довго чекали біля відкритих дверей. Ми запитали про членство в НАТО – відповіді не почули”, – заявив президент України.
Він вимагає міжнародно-правових гарантій безпеки, чіткої європейської перспективи, швидких та конкретних дій.
- Захисники України відбили у російських десантників позиції у міжнародному аеропорту ДП “Антонов” у Гостомелі, що під Києвом.
- Нагадаємо, у Сумській області підрозділ територіальної оборони зупинив наступ російських військ.
- Також українців закликають вийти на захист Батьківщини проти російських окупантів. Щоб отримати зброю, потрібно звернутися безпосередньо до бригад та батальйонів Сил ТрО у вашому регіоні.
- Російським окупаційним військам не вдалось здійснити бліцкриг на території України.