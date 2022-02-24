Президент України Володимир Зеленський закликає лідерів ЄС відключити Росію від системи банківських переказів SWIFT як покарання за широкомасштабне вторгнення на територію України.

Про це президент України написав у своєму Telegram-каналі.

Президент України закликав лідерів ЄС – учасників надзвичайного засідання Європейської ради – сьогодні стати пліч-о-пліч з Україною та зупинити агресора.

Він наголосив, що сьогодні в Україні розв’язується доля Європи. І якщо Путін не отримає гідної відсічі зараз – він не зупиниться та піде далі.

Володимир Зеленський закликав негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції проти агресора, аби позбавити його засобів для продовження агресії: відключити від SWIFT, накласти ембарго на торгівлю нафтою й газом – допомогти Україні – підтримати нашу Армію озброєнням та боєприпасами, підтримати миротворчу операцію ООН.

“Наші люди гинуть за свободу України та Європи. Ми довго чекали біля відкритих дверей. Ми запитали про членство в НАТО – відповіді не почули”, – заявив президент України.

Він вимагає міжнародно-правових гарантій безпеки, чіткої європейської перспективи, швидких та конкретних дій.