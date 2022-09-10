Про це він заявив під час свого вечірнього відеозвернення 9 вересня.
За словами очільника держави, поспішне оприлюднення результатів бойових дій на передовій лише ускладнює завдання українським воїнам.
“Не повідомляйте, будь ласка, конкретних деталей оборонної операції раніше, ніж про це скажуть офіційні представники нашої держави”, – наголосив Зеленський.
Окрім цього глава держави також закликав мешканців звільнених населених пунктів повідомляти українським захисникам будь-яку відому інформацію про воєнні злочини російських окупантів.
“Підрозділи Національної поліції повертаються у звільнені населені пункти Харківщини. І хочу подякувати сьогодні нашим розвідникам, нашим спецслужбовцям, які ще раз проявили себе дуже результативно у вигнанні ворога”, – додав він.
- Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 10 вересня повідомив, що за останні два дні було звільнено від окупантів понад 1000 квадратних кілометрів української території.
- Успішна контратака Збройних сил України на лінії Харків-Ізюм створює тріщини у російському інформаційному просторі та підриває довіру до російського командування.