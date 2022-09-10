Президент України Володимир Зеленський звернувся до блогерів з проханням не розголошувати передчасно результати контрнаступу Збройних сил України на передовій.

Про це він заявив під час свого вечірнього відеозвернення 9 вересня.

За словами очільника держави, поспішне оприлюднення результатів бойових дій на передовій лише ускладнює завдання українським воїнам.

“Не повідомляйте, будь ласка, конкретних деталей оборонної операції раніше, ніж про це скажуть офіційні представники нашої держави”, – наголосив Зеленський.

Окрім цього глава держави також закликав мешканців звільнених населених пунктів повідомляти українським захисникам будь-яку відому інформацію про воєнні злочини російських окупантів.

“Підрозділи Національної поліції повертаються у звільнені населені пункти Харківщини. І хочу подякувати сьогодні нашим розвідникам, нашим спецслужбовцям, які ще раз проявили себе дуже результативно у вигнанні ворога”, – додав він.