Зеленський закликав Латинську Америку долучитися до підтримки «Формули миру»

5 липня президент Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами та професорсько-викладацьким складом Університету Буенос-Айреса та інших аргентинських вишів закликав посилити підтримку "Формули миру" з боку держав Латинської Америки.

Джерело: Володимир Зеленський/Facebook

Глава Української держави наголосив, що “ми ніколи не хотіли цієї війни, не йшли на землю будь-якого іншого народу – це Росія прийшла на нашу землю, спалює наші міста, вбиває та депортує наших людей”. Він додав, що для нас це війна за свободу, саме тому українці боряться попри все і не віддадуть своєї свободи.

Президент висловив переконання, що ніхто у світі не повинен залишатись наодинці з таким ворогом свободи, який робить своєю зброєю навіть масштабний екоцид і погрожує радіаційною катастрофою, адже це – “виклик цінностям будь-якої нації, будь-якої культури, будь-якої країни”.

“Саме тому ми так потребуємо вашої допомоги. Народи і держави Латинської Америки можуть зробити так багато для захисту свободи та права кожного народу на свободу! І для цього зовсім не треба навіть безпосередньо втручатись у війну, що триває. Достатньо – захищати свободу. Захищати її не лише у своїх країнах для своїх людей, а й глобально, зокрема на рівні міжнародних інституцій, на міжнародних самітах. І треба засуджувати ворогів свободи – ким би вони не були і який би народ вони не намагались поневолити”, – зазначив у зверненні Зеленський.

Він також наголосив на необхідності приєднання держав Латинської Америки до санкцій проти Росії, поки не буде досягнуто справедливості й поки РФ не припинить своєї агресії.

Окрім цього, очільник держави закликав країни Латинської Америки політично підтримувати Україну, надавати гуманітарну допомогу цивільним українцям.

Як пояснив президент, закінченням війни буде повне відновлення Україною своєї територіальної цілісності та притягнення до відповідальності всіх винних у скоєнні воєнних злочинів.

“Треба діяти на захист свободи! Усім разом. І Аргентині, і всій Латинській Америці, усьому світові”.

Зауважимо, у вересні 2022 року президент України Володимир Зеленський виступив на дебатах високого рівня 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Він запропонував “універсальну формулу миру”, що може “спрацювати не лише для нас, а й для всіх, хто опиниться у схожих обставинах”.