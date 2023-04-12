Про це йдеться у відеозверненні Зеленського.

Він вважає, що страти українського полоненого має побачити світ. За словами Зеленського, на цьому відео зображена Росія, якою вона є, де їй байдуже на синів, братів та дітей.

Президент зазначив, що Росія намагається зробити знищення життя новою нормою.

“Це не випадковість, це не епізод. Так було раніше, так було в Бучі. Тисячі разів. Кожен повинен реагувати, кожен лідер. Не чекати, що це забудеться, що пройде час. Ми нічого не збираємось забувати і прощати вбивць. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору”, — сказав він.

Світ не зрозуміє, якщо лідери не зреагують на таку жорстокість, додав Зеленський.

“Зараз треба діяти. І нам в Україні максимально зосередитись на фронті – максимально допомагати, грати окупанта з нашої землі. Головна мета перемогти. Головна мета в Україні – міцність, щоб перемогти. Розгром окупанту, вирок вбивцям, трибунал державі-злу. Вічна пам’ять кожній людині, чиє життя забрав цей російський терор. Слава усім, хто б’ється проти цього зла. Слава Україні!” — підкреслив президент.