27 червня президент Володимир Зеленський закликав НАТО надіслати Україні "політичне запрошення" напередодні майбутнього саміту Альянсу, зазначивши, що для цього є усі підстави.

Джерело: Володимир Зеленський/Telegram

Наразі є всі підстави для політичного запрошення України приєднатися до Альянсу та повне розуміння гарантій безпеки для України до моменту вступу, зазначив глава держави.

Президент України закликав надіслати запрошення під час наступного саміту Альянсу, який має відбутися в Литві 11 липня.

Працюємо з командою, щоб рішення саміту у Вільнюсі стали реально змістовними”, – наголосив Зеленський.

Зауважимо, за інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден підтримує ідею спрощеного вступу України до НАТО – тобто, без ПДЧ – після завершення російсько-української війни.

Також стало відомо раніше, що Франція має намір підтримати членство України в Північноатлантичному альянсі, адже такий крок допоможе запобігти новій збройній агресії з боку Російської Федерації.

Окрім цього, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі зазначив, що Сполучене Королівство “повністю підтримає”, якщо Україна зможе пройти через спрощену процедуру вступу до НАТО.

22 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію стосовно політичних наслідків агресії РФ проти України.