Джерело: Володимир Зеленський/Telegram
Наразі є всі підстави для політичного запрошення України приєднатися до Альянсу та повне розуміння гарантій безпеки для України до моменту вступу, зазначив глава держави.
Президент України закликав надіслати запрошення під час наступного саміту Альянсу, який має відбутися в Литві 11 липня.
Працюємо з командою, щоб рішення саміту у Вільнюсі стали реально змістовними”, – наголосив Зеленський.
Зауважимо, за інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден підтримує ідею спрощеного вступу України до НАТО – тобто, без ПДЧ – після завершення російсько-української війни.
Також стало відомо раніше, що Франція має намір підтримати членство України в Північноатлантичному альянсі, адже такий крок допоможе запобігти новій збройній агресії з боку Російської Федерації.
Окрім цього, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі зазначив, що Сполучене Королівство “повністю підтримає”, якщо Україна зможе пройти через спрощену процедуру вступу до НАТО.
22 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію стосовно політичних наслідків агресії РФ проти України.
- Адміністрація президента США Джо Байдена намагається переконати союзників по НАТО, аби Україну прийняли до Альянсу. Американський лідер разом з командою перебувають в розпалі переговорів щодо термінів.
- Країни НАТО не готові погодити дату вступу України під час війни з Росією. Водночас держави-члени Альянсу мають надати сильний сигнал про продовження підтримки України під час липневого саміту у Вільнюсі.
- 19 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що на саміті Альянсу, що відбудеться у Вільнюсі, Україна не отримає формального запрошення.
- Сейм Республіки Польща ухвалив резолюцію про членство України в НАТО. Як підкреслили польські депутати, “кожна нація має невід’ємне право на захист”.