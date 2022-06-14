Про це повідомив міжнародний телеканал CNN.
В інтерв’ю журналістам президент Зеленський заявив, що у німецько-українських відносинах є певний скептицизм. Водночас, на думку президента України, цей скептицизм прийшов не з Олафом Шольцом, він не є “чимось новим”.
Президент України вірить в те, що ситуація зміниться. Однак зараз, як вважає Зеленський, недовіра пов’язана з майбутнім членством України в НАТО або Європейському союзі.
Український лідер наголосив, що Київ вимагає від Шольца впевненого підтримання України, а не балансування між Україною та Російською Федерацією. Зеленський також повідомив, що німецький народ зробив цей вибір, але для керівництва це важко.
“Я розумію це. Проте я дуже на це розраховую”, – підсумував президент.
- Раніше депутати Європарламенту звернулися до президента Угорщини, закликавши його долучитися до санкцій проти Росії.
- Також стало відомо, що необхідно розмінування 30 млн гектарів української території: вже розміновано 2 млн.