Про це повідомляє міжнародне видання Reuters.
Володимир Зеленський висловив таку думку під час виступу у норвезькому парламенті. На його думку, країни ЄС мають блокувати діяльність російських суден, оскільки військові РФ блокують українські порти.
Президент додав, що Норвегія, другий за величиною постачальник газу до Європи після Росії, розпочала перемовини з Україною. Зокрема стосовно постачання 5 мільярдів кубометрів газу на наступний опалюваний сезон. Зеленський сподівається, що цей крок стане початком багаторічної співпраці у цій сфері.
“Ви можете зробити вирішальний внесок в енергетичну безпеку Європи, надавши необхідні ресурси як країнам Євросоюзу, так і Україні”, – сказав він.
Зазначимо, що минулого року Норвегія експортувала 113,2 мільярда кубометрів газу.
- Нагадаємо, співробітництво із Росією припиняє найбільша нафтова компанія Норвегії Equinor. Вони більше не будуть торгувати із РФ нафтопродуктами.
- Також глава МЗС Естонії Ева-Марія Лійметс запропонувала залучити дохід Росії від продажу газу і нафти для відновлення України після війни. Вона закликала збільшити обсяги допомоги та посилити тиск на РФ.
- В умовах, коли світовим виробникам нафти ніде її зберігати через надлишок, Україна може запропонувати свої потужності.