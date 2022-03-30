Президент України Володимир Зеленський закликав Норвегію разом з іншими країнами Європи закрити свої морські порти для російських судів. Український лідер наголосив на тому, що Норвегія може зробити вирішальний крок в енергетичному секторі.

Про це повідомляє міжнародне видання Reuters.

Володимир Зеленський висловив таку думку під час виступу у норвезькому парламенті. На його думку, країни ЄС мають блокувати діяльність російських суден, оскільки військові РФ блокують українські порти.

Президент додав, що Норвегія, другий за величиною постачальник газу до Європи після Росії, розпочала перемовини з Україною. Зокрема стосовно постачання 5 мільярдів кубометрів газу на наступний опалюваний сезон. Зеленський сподівається, що цей крок стане початком багаторічної співпраці у цій сфері.

“Ви можете зробити вирішальний внесок в енергетичну безпеку Європи, надавши необхідні ресурси як країнам Євросоюзу, так і Україні”, – сказав він.

Зазначимо, що минулого року Норвегія експортувала 113,2 мільярда кубометрів газу.