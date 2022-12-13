13 грудня в РФ відхилили мирну пропозицію президента України Володимира Зеленського, яка передбачала виведення російських військ, заявивши, що Києву необхідно "прийняти нові територіальні реалії".

Про це інформує Reuters.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ці реалії включають додавання Росією чотирьох українських регіонів як своїх “нових суб’єктів” – анексії, які вона проголосила у вересні, та які засудив увесь цивілізований світ.

Він відповів на заклик Зеленського до лідерів країн “Великої сімки” у понеділок щодо збільшення постачань військової техніки, підтримки фінансової та енергетичної стабільності та підтримки мирного рішення, яке почнеться з виведення Росією військ з України, починаючи з цього Різдва.

Пєсков заявив, що “це три кроки до продовження бойових дій”, додаючи, що “українській стороні потрібно враховувати реалії, які склалися за цей час”.

За його словами, “не може бути й мови” про те, щоб РФ почала виводити свої війська до кінця року.

Водночас Україна та західні союзники відкинули як незаконні фальсифікації так звані “референдуми”, про які згадав кремлівський речник.

Після анексії Росія втратила значні позиції на півдні та сході України та все частіше заявляла про свою готовність вести мирні переговори.

Україна наголошує, що Росія має припинити свої напади та вийти з усіх окупованих нею територій, а у понеділок Зеленський закликав лідерів G7 підтримати його ідею скликання спеціального Глобального саміту миру.

Саміт присвятять реалізації київського мирного плану з 10 пунктів, який передбачає, зокрема, виведення Росією всіх своїх військ з України та відсутність територіальних поступок з боку Києва.