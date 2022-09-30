Президент України Володимир Зеленський висловив побажання, щоб Швейцарія заблокувала російські активи, а Україна змогла отримати відшкодування за окупацію своїх територій.

Про це йдеться на офіційному сайті президента України.

Володимир Зеленський наголосив, що в питанні боротьби зі злом не може бути нейтралітету, і висловив побажання, щоб Швейцарія збільшила свою підтримку України. Про це президент України сказав під час спілкування з університетською спільнотою та громадськими діячами Швейцарії.

“Я дуже хотів би, щоб Швейцарія могла заблокувати російські активи, і ми могли б абсолютно справедливо отримати відшкодування за окупацію українських територій і за ту агресію, яку Росія вчинила проти України”, – зазначив Володимир Зеленський.

А також закликав громадян Швейцарії доносити до Європи правду про події в Україні. Президент України зауважив, що зараз важливо розповідати про те, що відбувається в Україні для того, щоб не спадала підтримка.

Президент також запросив швейцарців брати участь у волонтерській підтримці нашої країни й долучатися до реалізації Fast Recovery Plan.

“Розпочався освітній період, у нас розбомблено багато шкіл, університетів, і їх треба ремонтувати, треба відновлювати. Тут потрібні й фінанси, і технічна допомога”, – підкреслив Зеленський.

А також додав, що в питанні боротьби добра і зла не має бути місця для нейтралітету.