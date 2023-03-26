26 березня президент Володимир Зеленський провів нараду з військовими, із сектором безпеки та розвідкою. Розповідаючи про ситуацію на фронті, він закликав українців "не бути подімки далеко від війни", натомість долучатися до зборів та брати участь в інформаційній роботі.

Про це глава держави зазначив під час відеозвернення.

Під час нарад Зеленському доповіли про оборону, посилення нашого захисту – як від зовнішньої загрози, так і від внутрішніх загроз. Він запевнив, що “ми готуємо наші відповідні кроки”.

Водночас незмінний максимум уваги приділяється для ситуації на передовій, жорстоким боям, які щодня забирають життя наших людей і щодня потребують незмінної мобілізованості нашої держави і суспільства.

Це неправильно, несправедливо – коли у наших бійців, які приїжджають з передової, з’являється таке відчуття, ніби для багатьох у тилу війна вже скінчилася. Для тих, хто не просто далеко від Донеччини чи Нікополя, від Салтівки, від прикордонних районів Сумщини, від Запоріжжя… А хто подумки – далеко від окопів, від щоденного болю українців”, – наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що нині так само як і рік тому, не можна бути подумки далеко від війни, пояснюючи, що саме завдяки нашим воїнам реальні бойові дії йдуть дійсно географічно далеко від багатьох. Зеленський акцентував, що саме зараз так само як і рік тому, важливо, аби якнайбільше українців допомагали захисту держави, допомагали акумуляції світової підтримки заради нашої перемоги.

Дорогі українці! Підтримуйте наших бійців завжди, коли це можливо. Не забувайте і про збори волонтерів – і долучайтеся, коли маєте змогу. Дуже важливо, щоб усі, хто має інформаційний вплив, брали участь в інформаційній роботі. Це стосується не лише журналістів, а всіх, хто може поширювати правду про агресію. Сила України – це сила всіх, хто б’ється за Україну і хто допомагає бійцям”, – закликав президент.

Він висловив вдячність та славу всім нашим воїнам, хто в бою, та подякував всім, хто допомагає обороні.