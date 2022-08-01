Про це повідомив президент у відеозверненні за підсумками 157-го дня війни.

Він закликав жителів ухвалити рішення про евакуацію раніше, бо його “все одно доведеться приймати”. Зеленський наголосив, що варто це зробити, поки російські війська не встигли вбити більше цивільних людей, ніж зараз. Він переконував виїхати тих, хто перебуває у зоні бойових дій.

“Переконуйте їх, що виїхати потрібно, особливо, якщо це сім’ї з діточками. Якщо у вас є можливість допомогти переселенцям, зробіть це”, – зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що уряд ухвалив рішення про обов’язкову евакуацію з Донецької області. Жителям передбачено повне супроводження і допомога, зокрема виплати.

“Потрібне тільки рішення від самих людей, які досі його не ухвалили для себе. Їдьте! Ми допоможемо. Ми не Росія. Для нас кожне життя має значення”, – сказав президент.

Нині РФ користується терором як основною зброєю. Україна має на меті захистити якнайбільше людей від російських ударів.