Президент України Володимир Зеленський заявив, що жителі ОРДЛО та Криму мають чинити опір окупації. Також він закликав їх святкувати День Незалежності, але тихо й без прапорів на балконах, оскільки це небезпечно.

Про це він заявив в інтерв’ю державному телеканалу Дом.

“Я завжди говорив: території дуже важливі, але перш за все – люди. І сьогодні людям там складно встояти проти інформаційних атак, складного життя, встояти й залишитися в душі та в серці українцем. Складно, тому що люди повинні виживати”, – заявив він.

Очільник держави переконаний, що дітям у школах необхідно розповідати об’єктивну інформацію про те, що відбувається. Він закликав вчителів, що працюють на окупованій території, розповідати дітям правдиву історію, а не вигадану окупантами.

“Я розумію, що треба годувати дитину. І ось школа. На ній прапор “ДНР”. Ну, а де, де працювати тому ж вчителю? І ось учитель йде в цю школу. І йому потрібно якось розмовляти з дітьми і якось постаратися донести до них об’єктивну інформацію — ось це завдання. Ось це — інформаційна перемога. Це набагато важливіше будь-якої кулі”, – наголосив він.

Зеленський закликав жителів Криму та ОРДЛО святкувати День Незалежності. Він розуміє, що це може бути небезпечно, тому попросив не вивішувати прапори на балконах, а робити це тихо.

“Я вважаю, що люди, які живуть на окупованих територіях Криму та Донбасу… Їм важко, і це дуже небезпечно, але я вони повинні не погоджуватися з тим, що там відбувається, як їх окупували тощо. Не погоджуватися. Так, День Незалежності – так, святкувати. Я розумію, може не гучно, не завжди вивішуючи прапор на балконі, бо прийдуть та можуть вбити. Не треба – бережіть своє життя. Але діти – дітям треба говорити, хто вони. Дітям вдома”, – наголосив президент.