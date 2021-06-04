У п’ятницю, 4 червня, відбулося чергове засідання Ради нацбезпеки і оборони, на якому розглянули питання якості питної води.

Про це на брифінгу за підсумками засідання розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

Зокрема, з доповіддю щодо цього питання виступив очільник Держводагентства Валентин Шліхта. Однак президент Володимир Зеленський залишився незадоволеним цією доповіддю та підготовкою до неї, тому прийнято рішення перенести це питання на наступне засідання.

“Ми маємо знати, яку ми вживаємо воду. Що від цього є з нашим населення. І головне зрозуміти, куди після використання йде вода”, – зазначив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що питання є нагальним та важливим. Данілов привів у приклад Бортницьку станцію у Києві, яку вже більше 10 років планують реконструювати.

“Процесу немає. На сьогодні викиди в Києві вдвічі перевищують всі норми, які є сьогодні в нашій державі”, – зазначив він.

В рамках обговорення наголосили на питанні якості води у південних регіонах країни.

“Питання знято з порядку денного. Голосування не було. На додаткове опрацювання”, – заявив Данілов.