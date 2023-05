Джерело: речник Зеленського Сергій Никифоров.

За його словами, президент не підтвердив повне захоплення міста росіянами. Раніше Міноборони РФ заявляли, що Бахмут тепер знаходиться під контролем окупантів.

“Що стосується відповіді Президента України на запитання про Бахмут. Запитання журналіста: “Russians said they have taken Bakhmut” (Росіяни сказали, що вони взяли Бахмут, – ред.). Відповідь президента: “I think no” (Я думаю, що ні, – ред.). Таким чином президент заперечив взяття Бахмута”, – зазначив Никифоров.

До цього низка іноземних ЗМІ написали, що Зеленський підтвердив взяття Бахмуту, але пряма мова звучала так:

“Ви повинні розуміти, що нічого немає. Вони (росіяни – ред.) все зруйнували. Нині Бахмут є лише в наших серцях”, — сказав президент.

Кореспондент Financial Times Крістофер Міллер зазначив, що оточення Володимира Зеленського інакше трактує відповідь. За їхніми словами, Зеленський говорив про те, що Бахмут втрачено у сенсі, що він повністю зруйнований.