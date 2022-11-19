19 листопада Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому розглядалася ситуація на фронті та в енергетиці.

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента.

“Щойно провів чергове засідання Ставки. Основні питання — фронт. Забезпечення наших військових, ситуація на конкретних ділянках передової й те, що ми плануємо, щоб збільшити кількість українських прапорів у містах на півдні та сході України”, — сказав Зеленський.

За його словами, на засіданні окремо обговорили бої на Донеччині: “Були доповіді. Робимо все, щоб допомогти нашим героям витримувати російські атаки”.

Також обговорювалася ситуація в енергетиці. Як зауважив президент, найбільше проблем з електрикою у Києві та області, в Одесі та області, Харкові та області.

“Вінниччина, Тернопільщина, Черкаси, Чернігів та інші регіони – енергетики роблять усе можливе, щоб дати людям нормальне життя”, – додав президент.

ДОВІДКА: В “Укренерго” заявили, що контролюють ситуацію з енергопостачанням, попри те, що вона є доволі складною. До українців звернулися зі закликом добровільно скоротити споживання кожною родиною на рівні 25%