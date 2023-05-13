Про це він сказав в інтерв’ю італійським ЗМІ.
Він запевнив, що Україна дуже серйозно готується до початку контрнаступу. Крім того, він запевнив, що українці всі дуже мотивовані.
“Я не можу вам відповісти [коли почнеться контрнаступ]. Але ви точно це побачите, а Росія це точно відчує. Ми віримо в перемогу і віримо, що перші важливі кроки будуть незабаром”, — додав президент.
Також він наголосив, що його висловлювання щодо конкретного місця й часу початку контрнаступу “не допоможе Україні, а буде заважати”.
Раніше Зеленський говорив про те, що очікуваний контрнаступ ЗСУ, можливо, не призведе до “повного відновлення суверенітету України”. Водночас він потребує ще трохи часу та обіцяного Заходом озброєння.
- Голова Військового комітету НАТО, британський адмірал Роб Бауер оцінив наступний етап російсько-української війни як “якість проти кількості”.
- Найбільша німецька збройна компанія Rheinmetall планує у майбутньому виробляти танки, системи протиповітряної оборони та боєприпаси в Україні.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попросив не називати очікуваний український контрнаступ “останнім”, адже згодом, можливо, доведеться готуватися до наступного.