Президент України Володимир Зеленський розповів журналістам, що перші важливі кроки для початку українського контрнаступу будуть вже "незабаром".

Про це він сказав в інтерв’ю італійським ЗМІ.

Він запевнив, що Україна дуже серйозно готується до початку контрнаступу. Крім того, він запевнив, що українці всі дуже мотивовані.

“Я не можу вам відповісти [коли почнеться контрнаступ]. Але ви точно це побачите, а Росія це точно відчує. Ми віримо в перемогу і віримо, що перші важливі кроки будуть незабаром”, — додав президент.

Також він наголосив, що його висловлювання щодо конкретного місця й часу початку контрнаступу “не допоможе Україні, а буде заважати”.

Раніше Зеленський говорив про те, що очікуваний контрнаступ ЗСУ, можливо, не призведе до “повного відновлення суверенітету України”. Водночас він потребує ще трохи часу та обіцяного Заходом озброєння.