Про це йдеться у вечірньому зверненні Зеленського.
За його словами, після ставки на окремій нараді обговорили стан в енергетиці. Зеленський запевнив, що влада має “чітку стратегію убезпечення генерації та постачання електрики”. Втім, щоби її реалізувати, потрібен час та багато зусиль.
“Але це буде. Буде обовʼязково. Це – одне з найголовніших завдань на наступний рік, і я не сумніваюсь, що ми його виконаємо”, – додав президент.
Нагадаємо, що внаслідок масованих ракетних обстрілів РФ 29 грудня погіршилося електропостачання споживачів по всій території України. Ключовими проблемами на сьогодні залишається дефіцит виробництва електроенергії, особливо зранку та ввечері.
У Міненергетики зазначили, що основними проблемами на сьогодні залишається дефіцит виробництва електроенергії, особливо в ранкові та вечірні години, а також обмежена пропускна здатність високовольтних електричних мереж. Вона не дозволяє рівномірно розподіляти наявну електроенергію серед усіх операторів систем розподілу.
- Станом на 30 грудня енергосистема у плановому режимі відновлює нормальну роботу, відтак продовжується набір потужності генерацією.
- Після вчорашніх масованих обстрілів, сьогодні, 30 грудня, Київ повертається до графіків планових стабілізаційних відключень.
- Під час першого етапу позапланових перевірок операторів системи розподілу Державна інспекція енергетичного нагляду зафіксувала 193 порушення щодо застосування графіків відключень електроенергії.