Президент України Володимир Зеленський розповів, що держава має план щодо забезпечення електропостачання та його генерації.

Про це йдеться у вечірньому зверненні Зеленського.

За його словами, після ставки на окремій нараді обговорили стан в енергетиці. Зеленський запевнив, що влада має “чітку стратегію убезпечення генерації та постачання електрики”. Втім, щоби її реалізувати, потрібен час та багато зусиль.

“Але це буде. Буде обовʼязково. Це – одне з найголовніших завдань на наступний рік, і я не сумніваюсь, що ми його виконаємо”, – додав президент.

Нагадаємо, що внаслідок масованих ракетних обстрілів РФ 29 грудня погіршилося електропостачання споживачів по всій території України. Ключовими проблемами на сьогодні залишається дефіцит виробництва електроенергії, особливо зранку та ввечері.

У Міненергетики зазначили, що основними проблемами на сьогодні залишається дефіцит виробництва електроенергії, особливо в ранкові та вечірні години, а також обмежена пропускна здатність високовольтних електричних мереж. Вона не дозволяє рівномірно розподіляти наявну електроенергію серед усіх операторів систем розподілу.