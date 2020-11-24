Президент України Володимир Зеленський прокоментував становище ресторанів та кафе через впровадження карантину вихідного дня. Він зазначив, що у соціальних мережах бачив “декілька гарних ініціатив” та запропонував організувати флешмоб.

Про це Зеленський заявив у своєму відеоблозі 24 листопада.

“Після запровадження карантину вихідного дня, я натрапив у соцмережах на декілька дуже гарних ініціатив. Це дописи, в яких люди розповідають про свої улюблені кафешки та ресторани, закликають на вихідних замовити там доставку і таким чином підтримати ресторанний бізнес”, – сказав Зеленський.

На його думку, такі соціальні ініціативи також позитивно повпливають на ресторанний бізнес під час карантину. Президент зазначив, що, на жаль, дописи про улюблені заклади українців загубилися “під лавиною дебатів про ефективність карантину та мемів про великий державний герб”.

“Розкажіть, будь ласка, у соцмережах про місця, де вам завжди смачно і де можна замовити доставку підтримавши їх таким чином”, – додав Зеленський.