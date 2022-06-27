Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів "Великої сімки" зробити все можливе, щоб припинити російсько-українську війну до кінця року. Він запропонував світовим лідерам п’ять конкретних кроків, які можуть бути корисними для України та Європи.

Про це повідомив Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Український лідер хоче припинити війну до настання зими. Міжнародна агенція Reuters заявила зі слів Зеленського, що війна ризикує вирувати далі. Тому він закликав посилити санкційний тиск на РФ, зокрема запровадити обмеження ціни на нафту, яку експортує країна-агресор.

Президент зазначив, що для України були б корисними дієві гарантії безпеки, сучасна протиракетна оборона й постачання достатнього обсягу зброї. Також важливим залишається відновлення аграрного експорту та післявоєнна відбудова України, яка стане найбільшим економічним проєктом нашого часу.

Останнім пунктом є визнання Росії державою, яка фінансує тероризм. Як наслідок для неї — радикальне обмеження її нафтових доходів і конфіскація всіх заморожених та арештованих російських активів.