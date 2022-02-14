Про це заявив президент на брифінгу після українсько-німецьких перемовин.

Однією з ключових тем під час офіційного візиту канцлера Німеччини стало питання про енергетичну безпеку України та Європи. Володимир Зеленський підкреслив, що позиція України залишилася незмінною стосовно “Північного потіку-2”. Офіційно вважається, що Російська Федерація (РФ) використовує газопровід як енергетичну зброю у власних геополітичних цілях, серед яких передбачені плани на Східну Європу.

Зокрема Зеленський додав, що Німеччина може стати гарантом транзиту газу через України. Після цього президент України запропонував Олафу Шольцу провести п’ятий економічний форум. Він передбачає зустрічі підприємців і державних діячів, а також відкриту двосторонню співпрацю між німецьким та українським бізнесом.

Під час зустрічі у 2021 році обговорювалися теми стосовно промислового розвитку, диджиталізації, енергетики й відновлюваних джерел енергії, харчової промисловості та сільського господарства, логістики й інфраструктури тощо. На форумі порушили питання про цифровізацію і сектор інформаційних технологій (IT) у стосунках із Німеччиною, після чого прийшли до загальної думки, що Берліну є чому повчитися. Зокрема учасники запропонували до перегляду фільм, де Україна представила себе як “Кремнієва долина в Європі”, оскільки в сфері IT вже зайнято більше 200 тисяч українців, а уряд прагне збільшити їхню частину в ВВП.

Одним із небагатьох критичних питань стало те, що українські банки мають підвищені відсотки за кредитами.