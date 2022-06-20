Про це заявив президент на саміті “Тримор’я”.

Володимир Зеленський висловив думку, що неправильно, що Україна опинилася за межами цієї ініціативи. Він закликав знайти формат, в якому наша країна змогла б до нього долучитися. Зокрема наша держава готова грати роль логістичного центру між країнами Північної та Південної Європи.

“Достатньо лише одного погляду на географічну карту нашого регіону, щоб зрозуміти, що тільки з Україною всі ваші країни можуть реалізувати весь свій потенціал”, – зазначив він.

Президент запропонував посилити трактування співпраці у “Тримор’ї”. Він зазначив, що завдяки спільній роботі в царинах безпеки і логістики країни “Ініціативи трьох морів” стали б ефективним тилом. Особливо враховуючи, що РФ веде агресивну політику та риторику стосовно України із західними країнами.

Зазначимо, що “Тримор’я” – це “Балто-Адріато-Чорноморська ініціатива”. Вона об’єднує 12 країн ЄС, які мають вихід до Адріатичного, Балтійського та Чорного морів.

Організацію створили для налагодження регіонального діалогу з різних питань. Учасниками “Тримор’я” є Австрія, Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Хорватія, Чехія та Естонія.