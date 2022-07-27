Зеленський запропонував призначити генпрокурором «слугу» Андрія Костіна

Президент України Володимир Зеленський надав парламенту проєкт постанови щодо надання згоди на призначення Андрія Костіна, народного депутата України від фракції "Слуга народу" та голову комітету Верховної Ради з питань правової політики на посаду Генерального прокурора.

Про це йдеться у проєкті постанови на сайті ВР України.

Андрій Костін — юрист, співзасновник та директор Адвокатської компанії “Право”. У 2019 році його обрали народним депутатом 9 скликання від партії “Слуга народу”. З 10 листопада 2019 року став членом партії, а до 14 січня 2020 року був заступником голови Комітету з питань правової політики, згодом — головою комітету.

Варто зауважити, що протягом 2019—2020 роках Костін не декларував жодного місця проживання у Києві, хоча отримував кошти для оренди житла або винайму готельного номера у розмірі близько 20 тисяч гривень на місяць.

Також, за даними Відкритого реєстру національних публічних діячів України, дружина Костіна працює помічницею-консультанткою його колеги по партії, парламенту й комітету Максима Дирдіна. За даними журналістів “Схем”, дружина Дирдіна, яка є помічницею Костіна, може бути причетною до відмивання коштів у межах проєкту часів експрезидента Віктора Януковича з проведення в Україні зимових олімпійських ігор.

У 2021 році Костін брав участь у конкурсі на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), але не пройшов співбесіду. Такі громадські організації, як Центр протидії корупції, Фундація DEJURE, Автомайдан та Трансперенсі Інтернешнл Україна не рекомендували кандидатуру Костіна.

Водночас Андрій Костін відповідальний у парламенті за судову реформу. Проте саме в період його керівництва комітетом судова реформа блокувалася, а необхідні законодавчі зміни та пропозиції спотворювалися.